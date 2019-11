Kataloonia loodab kõnelusi Hispaania tõrksa valitsusega

Kõneluste alustamine on ainus viis tekkinud patiseisu lahendamiseks, sõnas ta.

Bosch loodab, et tõenäoliselt peaministrina jätkav sotsialistide liider Pedro Sánchez loobub varasemast läbirääkimisi välistavast seisukohast.

«Oleme istunud laua taga ja oodanud, et keegi tuleks teisele poole. Hispaania valitsus ei ole teinud ühtki ettepanekut (olukorra lahendamiseks),» ütles Bosch telefoniusutluses Barcelonast.

Tema sõnul on katalaanide ettepanek inimeste demokraatlik õigus otsustada ise oma tuleviku üle ehk sisuliselt uus iseseisvusreferendum. Väljast vaadates ei tundu selles kokkuleppele jõudmine kuigi tõenäoline, sest Sánchez on soovitanud piirkondliku iseseisvushääletuse ärakeelamist.

«Mina olen optimistlik, sest tean, et see on ainus väljapääs, ja ka härra Sánchez teab seda,» ütles Bosch.