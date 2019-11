Euroopa Komisjon muutis vasakpoolseid ärritanud volinikuameti nimetust

Ametist lahkuv Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker avaldas septembris lootust, et ametinimetust muudetakse. «Mulle ei meeldi mõte, et euroopalikku elulaadi vastandatakse rändele.»

Volinikuks valitud kreeklane Schinas on von der Leyeni seisukohti kaitsnud, kuid hoidunud oma ametinimetust kasutamast.

Von der Leyeni komisjoni pressiesindaja Eric Mamer ütles ajakirjanikele, et ei ole muudatuse üksikasjadega täielikult kursis, kuid see «lisab nüansi, mis on ehk pisut positiivsem» kui senine nimetus.