Soomet kimbutab sissemurdmiste laine

Politsei on sissemurdmistest teavitatud Ida-Soomes, Kesk-Soomes, Pohjanmaal ja Põhja-Soomes. Uurimist juhtiva kriminaalkomissar Juha Korhoneni sõnul on politseil teada kümnetest sissemurdmistest, mis on kõik omavahel seotud.

Korhoneni sõnul on sissemurdmisi toimunud kõige rohkem Ida-Soomes. Politsei kahtlustab kuritegudes ühte ja sama välismaalaste gruppi. Kurjategijate arvu Korhonen praegusel hetkel hinnata ei oska.

«Näiteks teo toimepanemise viis ja eramutest võetud asjad viitavad välismaalastest tegijatele,» sõnas Korhonen. «Professionaalsust ja täpsust näitab ka see, et peale ühes piirkonnas kuritegude sooritamist liigutakse teise piirkonda.»

Korhoneni sõnul on ülimalt tõenäline, et kurjategijad on jätkuvalt aktiivsed ning sooritavad uusi sissemurdmisi.

«Politsei soovis juhtumitest avalikkust teavitada, kuna kurjategiad võivad jätkuvalt riigis olla. Oleks eriti tähtis, et kurjategijatest või nende poolt kasutavatest sõidukitest tuleks meile vihjeid, tänu millele saaks me nad kinni võtta.»

Sissemurtud eramutest on Korhoneni väitel varastatud kiirelt kaasa võetavaid asju, näiteks raha ja ehteid. Politseil ei ole teada, et varastatud oleks ka relvi.

«See on võrreldes kodumaiste kurjategijatega erinev. Kodumaistele sissemurdjatele kõlbavad ka relvad.» Kuritegude sihtmärgiks on olnud just eramud, millest osa on asetsenud eramurajoonides.

«Eramud on olnud sissemurdmiste ajal tühjad ja pimedad, ehk elanikud on olnud näiteks reisil. See näitab seda, et kurjategijad võisid teha luuret.»