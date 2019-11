Tusk: Brexit tähistab Briti impeeriumi tõelist lõppu

Endine Poola peaminister ütles, et Brexiti toetajaid peteti, kui nad arvasid, et EL-ist lahkumine toob kaasa naasmise maailma areenil domineerima.

Tuski otsekohene sekkumine tuleb keset Suurbritannia üldvalimiste kampaaniat, kus Brexit on üks parteisid lahutavatest võtmeküsimustest.

Ta kutsus neid, kes püüavad hoida Suurbritanniat Euroopa Liidus, mitte kaotama lootust.

Mõned Brexiti toetajad on väitnud, et lahkumine EL-ist, mis on maailma suurim kaubandusliit, võimaldab Suurbritannial luua tihedamaid majandussidemeid teiste riikidega üle kogu maailma.

«Võisite kuulda neis häältes igatsust impeeriumi järele. Kuid tegelikkus on täpselt vastupidine - ainult osana ühtsest Euroopast saab ÜK mängida globaalset rolli,» ütles Tusk Brugges Euroopa kolledžis peetud kõnes.

«Ja maailm teab seda... pärast lahkumist muutub ÜK autsaideriks, teisejärguliseks tegijaks, samal ajal kui peamise lahinguvälja hõivavad Hiina, USA ja Euroopa Liit.»

Briti peaminister Boris Johnson võitleb 12. detsembri üldvalimistel lubadusega «saada Brexit tehtud».

Esimene eesmärk viia Suurbritannia EL-ist välja 31. oktoobril ebaõnnestus ja uus tähtaeg on 31. jaanuar.

Peamine opositsioonijõud leiboristlik partei on lubanud lahutusleppe uuesti läbi rääkida ja viia see teisele rahvahääletusele. Liberaaldemokraadid on aga lubanud Brexitist sootuks loobuda.

Selle kuu lõpus ametist lahkuv Tusk ei ole teinud saladust oma vastuseisust Brexitile.

«ÜK valimised leiavad aset kuu aja pärast. Kas asju saab veel ümber pöörata?» küsis Tusk.

«Ainsad sõnad, mis mulle pähe tulevad, on lihtsalt: ärge andke alla. Selles matšis on meil aega lisatud, nüüd on meil lisaaeg, võibolla läheb see isegi penaltiteni?»