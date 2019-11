Elektritõukerataste tõttu on Helsingis haiglasse sattunud 400 inimest

Haiglasse jõudnud inimesed on vaid jäämäe tipp kõigist elektritõukerattaõnnetustest. Töölö haiglasse jõuavad vaid tõsisemate ja potentsiaalselt lõikust vajavate vigastustega inimesed. Väiksemad vigastused, mis pikemat haiglaravi ei vaja, vaadatakse üle Haartmani või Malmi haiglas. Kokku on elektritõukekaga õnnetusse sattunud 400 inimest.

Virtaneni sõnul torkab silma veel üks asjaolu, see on alkohol. Umbes pooled õnnetusse sattunud inimestest olid tarvitanud alkoholi. 29 patsendi puhul oli õnnetus toimunud kesköö ja hommikul kella 4 vahel. «Paistab, et elektritõukekaid kasutatakse pärast baariskäimist kojusõiduks,» sõnas Virtanen.

Suurem osa õnnetustest on kokkupõrked ja on põhjustatud kas liigsest kiirusest, tasakaalu kaotamisest või valearvestuse tõttu. On sõidetud näiteks vastu posti või äärekivi, tehtud on liiga äkilisi manöövreid või sõidetud läbi teeaugu, aga kukkumise põhjuseks on olnud ka tõukekal kahekesi sõitmine.