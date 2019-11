Nõiajaht või maffiabossi moodi käituva presidendi kõrvaldamine? Trumpi tagandamisjuurdlus toodi rahva ette

Tellijale

Tagandamisjuurdluse keskmes on USA presidendi telefonikõne Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga. Uuritakse, kas Trump kasutas ära oma ametipositsiooni, et korraldada Ukrainas uurimine demokraatide presidendikandidaadiks pürgiva Joe Bideni osas.

Kõne kokkuvõtte avaldamise järel väitsid Trumpi kriitikud, et president kasutas Ukraina riigipea mõjutamiseks maffiabossile sobilikke meetodeid, survestades teda teeneid osutama. Trump ise on aga viimaste nädalate jooksul Twitteris korduvalt väitnud, et vestlus Zelenskõiga oli «ideaalne».