Kahtlased võõramaalased lennutavad Läti kaitseväe objektide läheduses droone

Ministri sõnul on Venemaa luuretegevus üldjoontes intensiivistumas, kuid luuret teostavad ka teised riigid.

Luuratakse erineva tehnoloogia abil, näiteks kaitseväe rajatiste läheduses on ministri sõnul märgatud droonide lennutamist kahtlaste isikute poolt. Mitmed droonioperaatorid on kinni peetud ja nende suhtes on algatatud uurimised.

Artis Pabriks. FOTO: TOMS KALNINS/EPA/Scanpix

«Ma ei too välja spetsiifilisi juhtumeid, aga on ette tulnud, et droonide lennutajaid on alust kahtlustada luuretegevuses. Kui droonidest rääkida, siis ei saa kõiki objektide lähedal lennutatavaid droone seostada luuretegevusega. Suudame 100-protsendilise efektiivsusega kinni püüda kõik droonid ja nende operaatorid, aga meie eesmärgiks ei ole igas olukorras drooni allatoomine. On palju olulisem tabada operaator ja saada teada, millist infot taheti koguda,» vahendas TVNET Pabriksi sõnu.

Võõramaalaste kahtlast huvi on märgatud Ādažis asuva kaitsejõudude baasi ja ka teiste objektide läheduses, aga ministri sõnul pole keegi üle aia püüdnud ronida. «Me pole hambutud, aga küsimus on tõestusprotsessis,» ütles ta.

Minister selgitas, et võõrriikide luuretegevuse avastamine ei tähenda, et kedagi tuleb kohtus süüdi mõista. Tema sõnul on olemas teised meetodid, näiteks riigist väljasaatmine, millest kuigi palju ei räägita. Pabriks ütles, et deporteerimine on üks viis, kuidas Läti kontrollib võõrriikide luurajate kohalolekut oma territooriumil.