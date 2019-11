Euroopa Inimõiguste Kohus: Soome rikkus inimõigusi

2015. aastal põgenes mees koos tütre ja pojaga riigist, tema abikaasa ja veel kaks tütart jäid Iraagis asuvasse peidupaika. Mees taotles Soomes asüüli, kuid Soome Migratsiooniamet (Migri) lükkas taotluse tagasi. Kuigi Migri pidas tema juttu usutavaks ning tõdes, et teda oli üritatud Iraagis tappa, leidis amet, et tegemist oli kahe inimese vahelise tüliga.

EIK leidis, et inimest ei tohi tagasi saata piirkonda, kus on oht tema elule. Liiati oli mees töötanud ka USA logistikaettevõtte jaoks, mis oli omakorda täiendav ohuallikas. Iraaklane oli andnud Soome ametivõimudele detailset infot selle kohta, et ta elu on Iraagis ohus ning Soome ametivõimud ja erinevad kohtuastmed ka ei kahelnud tema sõnades. «Inimõiguste Kohus jõudis järeldusele, et Soome ametivõimud ja kohtud on oma ülesannetes viia ellu inimõiguste konventsiooni teise ja kolmanda artikli kohustusi ebaõnnestunud, kui nad käsitlesid kaebuse esitaja isa turvapaigataotlust,» selgitas EIK.