Briti Brexiti Partei loobus strateegilisest kokkuleppest konservatiividega

Brexiti Partei juht Nigel Farage ütles neljapäeval, et erakond peab Johnsoni survestamiseks neile kohtadele kandideerima. Ta lükkas tagasi konservatiivide väite, et see võib Brexiti-leeri lõhestada ja aidata hoopis EL-i jäämist pooldavaid erakondi.

Alles esmaspäeval oli Farage teatanud, et tema partei ei konkureeri neile 317 saadikukohale, mille võitsid eelmistel valimistel konservatiivid, ja keskendub neile kohtadele, mis on praegu opositsioonilise Tööpartei käes, kuna Johnson lubas, et Brexiti-tähtaega enam edasi ei lükata.

Meelemuutusest anti teada viimasel kandidaatide registreerimise päeval.

«Seni oleme oma kampaanias saanud Borisilt lubaduse suunda muuta, aga nüüd tuleb meil ta vastutusele võtta, et saada korralik Brexit, ja see on minu töö,» sõnas Farage.

Suurbritannis on 12. detsembril erakorralised valimised, sest Johnson tahab kindlustada endale parlamendienamust, mis võimaldaks riigi enne järgmist Brexiti-tähtaega 31. jaanuari EL-ist välja viia.

Võistlus käib parlamendi alamkoja 650 kohale.

Johnson saavutas EL-iga lahkumisleppe, kuid ei ole suutnud veenda vajalikul hulgal seadusandjaid seda toetama.

Ajaleht Daily Telegraph teatas neljapäeval, et Johnson lükkas tagasi konservatiivide viimase hetke strateegilise pakkumise esitada 40 võtmekohale vaid sümboolne vastaskandiaat, kui Brexiti Partei kõigis ülejäänud ringkondades kõrvale jääb.