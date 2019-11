USA teismeline vajas e-sigareti tarvitamise tõttu kahepoolset kopsusiirdamist

Arstid ütlesid pressikonverentsil, et kopsuvigastuse põhjustas e-sigareti tõmbamine. «Ma pole kunagi varem näinud kopsudes midagi sellist, nagu ma nägin tema omades. Ja ma olen kopsusiirdamisi 20 aastat teinud,» ütles doktor Hassan Nemeh, kes lisas, et kopsud olid põletikus ja armistunud. «See on kurjus, millega ma pole varem silmitsi seisnud.»

Nemehi sõnul loodab ta, et paranemise järel hakkab patsient e-sigarettide vastu avalikult sõna võtma. «Ma loodaks, et temast saab selle hulluse peatamise eestkõneleja,» sõnas arst.

Teismeline kirjutati haiglasse sisse juba 5. septembril, kus tema seisund hakkas järsult halvenema. 17. septembril tuli patsiendi elu päästmiseks kasutusele võtta ECMO-masin, mis võimaldas tema verd hapnikuga rikastada.

E-sigareti tarvitaja meeleavaldusel. FOTO: JOSE LUIS MAGANA/AFP/Scanpix

Seisundi halvenemine jätkus ja see tähendas, et 8. oktoobril pandi ta kopsusiirdamise ootenimekirja. Olukorra tõsiduse tõttu sai ta nimekirjas kõrge koha ja see tähendas, et 15. oktoobril said arstid kahepoolse kopsusiirdamise edukalt ära teha.

Juhtunu on taas pööranud tähelepanu e-sigarettidele ja viimasel ajal esinenud tõsistele tervisekahjustustele ning surmajuhtumitele. The Economist kirjutas septembris, et tõsise kopsuvigastuse on saanud juba rohkem kui 450 e-sigareti kasutajat. Time'i andmeil on e-sigarettide tõttu alates märtsist haigestunud 2000 inimest, surmajuhtumeid on olnud vähemalt 40.

Siiski märkis Economist, et seniste tõendite kohaselt on surmajuhtumid olnud seotud tänavalt ostetud halva kvaliteediga e-sigareti vedelikuga.

«Viiel juhtumil kuuest osteti rikutud vedelik ebaseaduslikult. Ühel juhul oli tegu Oregoni legaalsest kanepipoest ostetud vedelikuga. Üks teooria on, et vedelikku segati E-vitamiiniga. See on õli – miski, mis ei tohiks kopsu sattuda,» kirjutas The Economist.