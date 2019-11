Moldova parlament kinnitas ametisse uue valitsuse

ACUM-i esimees Igor Grosu ütles selgituseks, et parempoolsed seadusandjad on sotsialistide ja demokraatide ühise valitsuse vastu.

«Sotsialistide sammud näitavad, et võitlus oligarhide vastu on Moldovas lõppenud. Oligarh Vladimir Plahotniuc võib vabalt Miamist naasta, sest tema partei on koos sotsialistidega võimul. Nad taastavad kõik korruptsioonisüsteemid ja moodustavad valitsuse Plahotniucu inimestest, kes on selles meister,» rääkis Grosu.