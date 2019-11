Põhja-Korea sõimas Bidenit marutõbiseks koeraks

Pyongyang on tuntud mahlaka keelekasutuse poolest USA ja Lõuna-Korea poliitikute sõimamisel, kuid Bidenile suunatud teravused näisid ületavat isegi riigi enda kõrgeid standardeid.

«Marutõbised koerad nagu Biden võivad teha paljudele inimestele haiget, kui lubada neil ringi sibada. Nad tuleb kepiga surnuks peksta. See oleks kasulik ka USA-le,» edastas agentuur.

Pole selge, millega Ühendriikide endine asepresident endale Pyongyangi viha tõmbas, kuid Bideni kampaaniameeskond avalikustas sel nädalal president Donald Trumpi välispoliitikat kritiseeriva reklaami, öeldes, et diktaatoreid ja türanne kiidetakse, meie liitlased aga lükatakse kõrvale.

KCNA näis laenavat ka Trumpi üht lemmikväljendit «Unine Joe», väites, et ameeriklaste sõnul ei ole Biden unest ärganud.

Biden on näidanud märke dementsuse viimasest faasist, teatas KCNA. «Tundub, et tema jaoks on saabunud aeg elust lahkuda,» lisas agentuur.