Jaapani keiser läbis salapärase rituaali ja veetis öö jumalannaga

Tellijale

Samas pole sugugi mitte kogu Jaapan rahul, et selline tseremoonia aset leiab. Üheks suureks põhjuseks on ürituse 2,7 miljardi jeeni (22,6 miljoni euro) suurune hind, mille maksab kinni Jaapani maksumaksja. Suurem osa rahast ehk umbes 2 miljardit jeeni (16,7 miljonit eurot) kulus pühamukompleksi ehitamisele.

Salatsemise ja tseremoonia kõrge hinna kõrval häirib osa rahvast ka see, et kuulujuttude kohaselt astub keiser tseremoonia käigus jumalannaga seksuaalvahekorda. AP teatel on pühamukompleksis voodi ja mõnede ekspertide hinnagul toimub vahekord selleks, et keiser saaks pärast seda lugeda end pühalikuks.