Venemaa käitumine võib panna Ukraina Minski lepetest taganema

Kuigi juba oktoobris väitis Prantsusmaa president Emmanuel Macron, et kohe-kohe saavad paika Normandia neliku kohtumise kuupäevad, siis kohtumist pole tänini kinnitatud. Venemaa president Vladimir Putin ütles eile Brasiilias, et kuigi Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskõiga ollakse kontaktis, siis ei kavatseta omavahel eraldi enne Normandia tippkohtumist kohtuda.

«Pole juttu kohtumisest Zelenskõiga enne Normandia tippkohtumist, sest oleme kokku leppinud, et kohtume Normandia formaadis,» vahendas Ukraina uudistekanal nv.ua Venemaa presidendi sõnu. Putin põhjendas, et kuna kokkulepe Normandia formaadis kohtumiseks on olemas, siis pole mõtet segadust tekitada ja ilma põhjaliku ettevalmistuseta kokkusaamist organiseerida.

Samas on Kiievist tulnud vastupidiseid signaale. Washington Post kirjutas eile, et spekuleeritud on Zelenskõi ja Putini kohtumisest. Kasahstani endine president Nursultan Nazarbajev väitis sel nädalal, et Ukraina president palus tema abi korraldamaks kahepoolset kohtumist Putiniga, mis võiks aset leida Kasahstanis.