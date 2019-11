Hongkongi meeleavaldajad nõuavad võimudelt lubadust

Nimelt tehti liiklusele vabaks Hongkongi Hiina Ülikoolist mööduv Tolo kiirtee, mis on liikluse toimimiseks oluline. Meeleavaldajad andsid võimudele homme varahommikuni aega, et anda lubadus 24. novembriks plaanitud kohalike valimiste toimumise kohta. Mõned usuvad, et valitsus kavatseb kaotuse kartuses valimised edasi lükata või hoopis ära jätta.

Blokaad Tolo kiirteel. FOTO: THOMAS PETER/REUTERS/Scanpix

Üks meeleavaldaja ütles Guardianile: «Tolo kiirtee blokeerimine on elanikele ebameeldivusi põhjustanud...seega soovime teha sõbraliku žesti. Meie sihtmärgiks on valitsus, mitte Hongkongi elanikud.»

Siiani pole valitsus protestijate esitatud nõudmiste kohta midagi öelnud, aga on teada andnud, et Tolo kiirtee on osaliselt avatud.

Vibudega relvastatud meeleavaldajad harjutamas märulipolitsei eest põgenemist. FOTO: THOMAS PETER/REUTERS/Scanpix

Kui enne seda nädalat toimusid meeleavaldused peamiselt nädalavahetustel või õhtuti, siis käesoleval nädalal on protestid toimunud ka päeviti.

Täna tulid tuhanded kontoritöötajad Hongkongis algatuse «lõunale sinuga» kannustusel tänavatele, skandeerisid Hongkongi toetavaid loosungeid ja tõstsid õhku harali sõrmedega käed, viidates protestijate viiele nõudmisele. Üks neist on õigus Hongkongi juhte vabalt valida, kuid nõutakse ka politseivägivalla sõltumatut uurimist.

Kontoritöötajad ja demokraatiameelsed protestijad Hongkongi kesklinnas. FOTO: Isaac Lawrence/AFP/Scanpix

«Iga päev leiab aset rohkem asju, mis panevad meid välja tulema. Sellega ütleme me valitsusele, et tahame selle lõppu,» ütles Guardianile Margaret, kes osales Hongkongi äripiirkonnas toimunud meeleavaldusel, kus politsei sel nädalal korduvalt protestijate vastu pisargaasi kasutas.

Mõned meeleavaldajad ütlesid väljaandele, et neile valmistab pahameelt sel nädalal puhkenud vägivald. Nädala jooksul on politsei tunginud mitmesse ülikooli, vastuseks barrikadeerisid õpilased end õppeasutustesse, kuhu koguti varusid ja vahendeid, mida võimude vastu kasutada.

«Teismelised riskivad Hongkongi pärast oma eluga. Ma tunnen, et see pole sama koht, mis enne. See on politseiriik, kus politsei saab teha mida iganes,» sõnas raamatupidaja Sam Ho.

Vägivald muutub hullemaks

Pinged kasvasid Hongkongis pärast meeleavaldaja surma eelmisel nädalal. Selle nädala alguses jäi videole see, kuidas üks liikluspolitseinik 21-aastast meeleavaldajat tulistas, samuti pandi põlema üks protestidega vaidlema läinud 57-aastane valitsusmeelne. Eile sai surma 70-aastane koristaja, keda kiviga löödi.

Rahvusvaheline kogukond on Pekingi tegevuse osas järjest rohkem mures. Nii soovitasid USA kongressi nõunikud vastu võtta seaduse, mis võtaks Hongkongilt ära majandusliku eristaatuse, kui Hiina peaks saatma sõjaväe meeleavaldusi maha suruma.

Teresa Cheng. FOTO: LYNN BO BO/EPA/Scanpix

Hongkongi äärmiselt ebapopulaarne justiitsminister Teresa Cheng langes eile õhtul Londonis kõnekoosolekul osalema valmistudes umbes tosina maski kandnud meeleavaldaja varitsuse ohvriks. Protestijad suunasid talle taskulambid, sõimasid teda mõrvariks ja hüüdsid Hongkongi demokraatiameelse protestiliikumise loosungeid.

Cheng kukkus, kuid tõusis kohe jalule. Nähtavaid vigastusi tal ei olnud. Hiljem teatas ta, et sai siiski rünnakus vigastada. Hongkongi tegevjuht Carrie Lam mõistis juhtumi hukka kui barbaarse rünnaku.

Meeleavaldustele annab hoogu viha Mandri-Hiina sammude pärast piirata Hongkongi vabadusi, mis tagati piirkonnale, kui Ühendkuningriik 1997. aastal oma endise valduse Pekingile üle andis. Protestijad nõuavad, et neil oleks täielik vabadus oma liidrite valimisel. Mandri-Hiina on aga ähvardanud julgeolekumeetmeid Hongkongis karmistada.

Hiina president Xi Jinping ütles eile, et hiljutised vägivaldsed ebaseaduslikud tegevused Hongkongis on kahjustanud tõsiselt seaduse ülimuslikkust ja ühiskondlikku korda Hiina erihalduspiirkonnas

Riiklik ajaleht People's Daily edastas Brasiilias visiidil viibiva Hiina presidendi sõnad, mille järgi on vägivald esitanud tõsise väljakutse Hongkongi valitsemise aluspõhimõttele «üks riik, kaks süsteemi».

Xi Jinping. FOTO: CHINE NOUVELLE/SIPA/SCANPIX

«Vägivalla peatamine ja korda taastades kaose kontrolli alla saamine on praegu Hongkongi kõige pakilisem ülesanne,» lausus Hiina riigipea. Väidetavalt valmistuvad Hongkongi võimud kehtestama piirkonnas liikumiskeeldu.