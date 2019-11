Rootsi Demokraadid tõusid kõige populaarsemaks erakonnaks

Sotsiaaldemokraatide toetus on värske küsitluse järgi 22 protsenti, mis on Aftonbladeti väitel erakonna kõige madalam tulemus. Sotsiaaldemokraadid on olnud suurima toetusega erakond üle 100 aasta, mistõttu on toetusküsitlustes teisele kohale kukkumine ajalooline muutus.