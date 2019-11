Saksamaa on sunnitud Türgist välja saadetud ISISe toetajad vastu võtma

Berliini jõudis eile seitsmeliikmeline Saksamaa kodakondsusega islamistide perekond pärast seda, kui Türgi siseministeerium teatas sel nädalal, et alustab tabatud ISISe toetajate deporteerimist. Türgi riigimeedia teatel tahetakse riigist välja saata kokku umbes 2500 ISISe toetajat, neist enamik Euroopa Liidu liikmesriikidesse.

Saksamaal pole Saksa-Iraagi perekonna liikmete suhtes väljastatud vahistamismäärusi, mis tähendab, et nad võivad tagasi minna oma koju Alam-Saksimaal. Sellest hoolimata jäävad nad politsei järelevalve alla.

Türgi võimude teatel püüdis Kanan B. umbes aasta aega tagasi oma perekonnaga Süüriasse reisida, aga pole selge, kas ka kohale jõuti. Perekonda, kuhu kuulub kaks täiskasvanut, nende kaks täisealist last ja kolm alaealist, hoiti alates märtsist Türgis Izmiris vahi all.

Saksa võimud on öelnud, et nende teatel ei liitunud Kanani perekond ISISega, aga teada on see, et mees oli osa salafistide ringkonnast.

ISISe toetajate deporteerimine. FOTO: STRINGER/REUTERS/Scanpix

«Nad ei osalenud sõjas»

Kantsler Angela Merkeli erakonna Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) sisepoliitika kõneisik Armin Schuster väitis, et Saksamaale tagasi tulnud ISISe võitlejate näol ei ole tegu nn tõsiste juhtumitega ning hoiatas meedia poolt köetava hüsteeria eest.

«Nad ei osalenud sõjas,» ütles Schuster Deutschlandfunki raadiole. «Neid ei saadeta vanglasse, aga neid hoitakse järelevalve all,» lisas ta.

Armin Schuster. FOTO: Christian-Ditsch/imago/Scanpix

Schusteri sõnul uuritakse juhtumeid hoolikalt ning Saksa julgeolekujõudude jaoks on tegu rutiinse protseduuriga. Samuti eitas ta väiteid justkui oleks Türgi teade Saksa võime üllatanud, kuna Ankara ei teavitanud deporteerimisest piisavalt ette.

Tema sõnul on aga kahe lähipäevil Türgist Saksamaale saadetava islamisti puhul olukord keerulisem. Kaks Saksamaale saabuvat naist on juba Saksamaal uurimise all ja võimud tulevad neile lennujaama vastu, et küsimusi esitada ja nad läbi otsida. Prokuratuur otsustab seejärel, kas vahistamismääruse väljastamiseks on piisavalt tõendeid.

Kogemusi Süürias käinud islamistidega on ka Prantsusmaal. Sealse välisministeeriumi allikas ütles AFP-le, et kokkuleppe kohaselt saadetakse arvatavaid ISISe võitlejaid tihti Türgist tagasi Prantsusmaale, kus nad lennujaamas vahistatakse. Tema sõnul vahistatakse need inimesed üldjuhul vaikselt ja ei tekitata suurt kära. Teateid vahistamiste kohta ei avaldata üldse, või avaldatakse oluliselt hiljem.

Saksamaa opositsiooniparteid on aga olnud kriitilised, sest nende hinnangul pole valitsus suutnud probleeme piisavalt kiiresti lahendada. Vaba Demokraatliku Partei (FDP) asejuht Stephan Thomae tunnistab, et Berliinil pole erilist võimalust keelduda teisest riigist välja saadetud sakslaste vastuvõtmisest, kuid tema hinnangul peitis valitsus pea liiga pikalt liiva alla ega soovinud nende juhtumitega tegeleda.

«See tuleb neid nüüd hammustama. Oleks olnud parem, kui valitsus oleks Türgiga varem kontakti loonud, et selliseid juhtumeid arutada.»

Süü tõestamine on keeruline

Mõnede kriitikute sõnul on Saksa prokuratuuril keeruline ISISe liikmetele süüdistusi esitada, sest nende rolli Süüria sõjas on väga raske tõestada. Kuid advokaat Mahmut Erdem ütles DW-le, et need juhtumid pole võimatud.

Erdem esindab mitmeid perekondi, kust mõni pereliige on üritanud ISISega liituda. Ta töötab selle nimel, et need inimesed Türgi ja Süüria vanglatest tagasi Saksamaale tuua.

«Peame suutma tuua nende kurjategijate ohvrid Saksamaale, et õige kohtu ees tunnistusi anda,» ütles ta. Erdem küsis näiteks, miks jesiidi naisi pole tunnistajatena üle kuulatud. Samuti märkis ta, et kurdid on pakkunud abi ISISe võõrvõitlejate kohta tõendite leidmisel.

Saksa politsei eriüksuslased transportimas terrorirünnakut planeerinud iraaklast. FOTO: FABIAN SOMMER/AFP/Scanpix

Arvatakse, et Türgis, Süürias ja Iraagis viibib vangistuses 95 sakslasest ISISe toetajat. Saksa politsei on neist 33 puhul uurimist alustanud, vahistamismäärused on välja antud 26 juhul, kirjutab dpa.

Samal ajal on kümned ISISe liikmed vabatahtlikult Saksamaale naastes kohtu alla läinud. Isegi olukordades, kus pole tõendeid, et nad oleks toime saatnud kuritegusid, satuvad need isikud Saksa julgeolekuametite järelevalve alla.