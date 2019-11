Türgi ei kavatse Vene õhutõrjesüsteemidest loobuda

Türgi presidendi pressiesindaja lisas, et tuleva aasta jaanuari esimesel nädalal on kavas Vene presidendi Vladimir Putini visiit Ankarasse. Kõneluste päevakorras on tähtsal kohal Süüria, kus Venemaa ja Türgi teevad tihedat koostööd sellest hoolimata, et asuvad konflikti vastaspooltel.