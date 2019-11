California osariigi teismeline koolitulistaja suri haiglas

Neljapäeva hommikul Los Angelese lähedal asuvas keskkoolis toimunud tulistamises hukkusid sündmuskohal 16-aastane neiu ja 14-aastane poiss. Kolm noort said vigastada.

USA-s on viimase paarikümne aasta jooksul saanud koolitulistamistes surma umbes 300 noort ning koolides on ainuüksi 2018. aasta maist on toimunud rohkem kui 40 tulistamist.