Serbia president viidi südameprobleemidega haiglasse

Riigipea meedianõunik Suzana Vasiljević ütles AFP-le, et Vučići seisund on stabiilne.

Tegemist on esimese korraga, kui ametlikult on teada antud presidendi südameprobleemidest.

Serbia ajakirjandus on varem teatanud, et 49-aastasel presidendil on probleeme kõrge vererõhuga.