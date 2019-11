Galerii: kollavestid tähistasid Pariisis protestide alguse aastapäeva uue vägivallaga

Üle Pariisi on alates hommikust kinni võetud 61 inimest.

Prantsusmaa pealinna metroo mitu jaama on suletud ning kesklinna on toodud tugevdatud politseijõud.

Protestidest osavõtjate arv ja vägivalla tase on viimastel kuudel liikumise kõrghetkedega võrreldes siiski märkimisväärselt vähenenud.

Kollavestid tahavad oma sammudega täna (laupäev on olnud traditsiooniline protestipäev) ja homme, liikumise esimesel aastapäeval, näidata president Emmanuel Macronile ja tema valitsusele, et nad on jõud, kellega tuleb arvestada.