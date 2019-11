Tuhanded Venezuela opositsiooni toetajad avaldasid Caracases meelt

Guaidó, keda tunnustab Venezuela ajutise riigipeana umbes 50 riiki, pidas toetajatele José Martí väljakul kõne, milles kuulutas, et «me ei löö vankuma».

«Boliivial kulus selleks 18 päeva, me oleme selle poole püüelnud aastaid. Palun kõigil venezuelalastel proteste jätkata,» lausus opositsioonijuht. «Võitlus kestab ülevõtmise lõpuni, vabade valimiste saavutamiseni.»

Guaidó kirjutas varem Twitteri-postituses: «Täna on Venezuela jaoks suur võit.» Ta lisas postitusele pilte meeleavaldajatest teistest Venezuela osariikides nagu Mérida, Zulia ja Falcón.

«Me oleme tulnud täna väga kõrgete ootustega, me ei taha selle jäämist lihtsalt järjekordseks marsiks,» lausus 19-aastane juuratudeng Omar Kienzler.

«Evo on läinud, Maduro on minemas - Venezuela hüüab, me tahame vabadust!» hüüdis Rafael Castillo (65).