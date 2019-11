Obama: Valgesse Majja pürgivad demokraadid jäägu realistlikuks

Mõlemad on kutsunud viima Ühendriikides läbi kaugeleulatuvaid poliitilisi ja majanduslikke muutusi, muuhulgas kaotama eratervisekindlustuse ja dekriminaliseerima ebaseaduslikud piiriületused.

«Keskmine ameeriklane ei arva, et me peame süsteemi täielikult lammutama ja ümber tegema,» sõnas endine riigipea.

Aastatel 2009–2017 presidendina töötanud Obama sõnul on USA vähem revolutsiooniline kui huvitatud parendamisest.

«Isegi kui me propageerime uusi asju ja oleme oma visioonis julged, peame jääma kahe jalaga maa peale,» lausus endine riigipea.

Obama püüdis ka rahustada paljusid demokraate, kes kardavad, et eelvalimistel osalejate suur arv teeb erakonnale karuteene, kuna vabariiklaste poolel on president Donald Trumpi ees tee vaba ja tal on ette näidata suur hulk kogutud kampaaniaraha.