Veneetsia valmistub kolmandaks suurtulvaks nädala jooksul

Veneetsias on välja kuulutatud eriolukord, valitsus on eraldanud hädaabiks 20 miljonit eurot.

Linnas on üleujutatud kirikud, poed ja majapidamised. Kultuuriminister Dario Franceschini on hoiatanud, et töö kahjude parandamiseks saab olema hiiglaslik. Kokku on kahjustada saanud enam kui 50 Veneetsia kirikut.