Prantsusmaal vahistati kollavestide aastapäevaprotestidel mitusada inimest

Castaner väitis raadiousutluses, et Pariisis oli eile «vähe meeleavaldajaid» ning julgeolekujõududega kaklesid peamiselt «pätid ja kaabakad».

Kolmapäeval avaldatud küsitlustulemused näitavad, et 55 protsenti prantslastest toetab endiselt kollavestide liikumist või suhtub vähemalt poolehoiuga. Samas ütles 63 protsenti vastanutest, et nad ei taha ulatuslike protestide taaspuhkemist.

Kollavestid tahavad oma sammudega laupäeval, mis on olnud traditsiooniline protestipäev, ja pühapäeval, liikumise esimesel aastapäeval, näidata Macronile ja ta valitsusele, et nad on jätkuvalt jõud, kellega tuleb arvestada.