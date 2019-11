Läti sõjaväe juht ärgitab riiki vaatama ohtude hindamisel Venemaast kaugemale

Kalniņš selgitas portaalile Sargs.lv, et Läti naaber Venemaa on viimastel aastatel näidanud valmidust nihutada oma piire sõjalise jõuga. Kuigi Venemaa on käitunud agressiivselt, siis ei tohiks Läti oma kaitsekontseptsioonis eeldada, et tal on vaid üks potentsiaalne vastane.