Galerii: Hongkongis pole loota rahunemist, politsei ähvardas lahingumoonaga

Seni on meeleavaldustel püssikuuliga pihta saanud kolm protestijat, kuid varem pole politsei lahingumoona kasutamise kohta hoiatust teinud.

Varem on ülikooli lähedal saanud noolega haavata meedia kontaktisik, edastas BBC.

Kuudepikkused valitsusvastased protestid on põhjustanud linnas ebastabiilsust.

Viimaste päevade vägivald on üks halvimaid, mida poolautonoomse Hiina ala territooriumil on nähtud. Politseist on saanud radikaalsete meeleavaldajate sihtmärgid, kes süüdistavad neid liigses jõus.