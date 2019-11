Sibulakriis: Bangladeshi lemmikköögivilja ikaldumine on tekitanud riigis kaose

Bangladeshi võimud on olnud sunnitud importima lennukitäite kaupa sibulaid, sest saagi ikaldumine on kohalikus köögis asendamatu põllusaaduse hinna lakke ajanud ning ähvardab nüüd riiki poliitilise kriisiga. Oma maine nimel on isegi peaminister teatanud, et loobub ajutiselt sibula söömisest.