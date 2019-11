Soome streigilaine ähvardab paisuda: Helsingis saab halvatud ühistransport, lennuliiklus jääb seisma

Toetusstreikidest on teatanud ka teenindussektori ametiühing Pam, avaliku sektori ametiühing (JHL), raudteetöötajate ametiühing Rau ja Soome meremeeste ametiühing. Toetusstreigi ettevalmistamisest on teatanud ka elektritöötajate ametiühing.

Pami streigiga lõpetatakse postiteenuste pakkumine Posti teeninduspunktides, näiteks poodides ja kohvikutes, kuhu on võimalik tellida Posti kaudu saadetisi. Ametiühingu teatel on selliseid punkte Soomes 750.

AKT on varem teatanud, et peaaegu kõigil nende liikmetel on alates kolmapäevast keelatud ületöö ja vahetuse vahetamine. JHL ja Rau teatasid, et lõpetavad Posti saadetiste toimetamise raudteedel.