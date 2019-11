Puiduvargad rüüstavad Rumeenia laasi ja tapavad metsavahte

Tellijale

Aina kasvavas vägivallas on Rumeenia eri osades viimase kuu jooksul tapetud kaks metsavahti, kui nad püüdsid peatada väidetavaid puiduvargaid.

Need traagilised juhtumid on toonud tuhanded rumeenlased, sealhulgas sajad metsavahid tänavatele nõudma, et valitsus pingutaks rohkem metsade ja nende valvurite kaitsmise nimel.

Riigimetsi haldava ettevõtte Romsilva andmeil on alates 2014. aastast rünnakutes kannatada saanud 185 metsavahti. Kümmekond AFPga vestelnud metsavahti rääkisid, et neid on pekstud, taga aetud või ähvaratud oma töö tõttu.

«See on väga ohtlik töö, eriti arvestades, et ma pean jälgima üksinda tuhandet hektarit metsa,» lausus 43-aastane Valentin Dirig, kes on Edela-Rumeenias Neamți maakonnas töötanud metsavahina viimased 15 aastat.