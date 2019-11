India lubab migrantidele kodakondsust, kui nad pole moslemid

Seaduse eesmärk on anda kodakondsus Afganistanist, Bangladeshist või Pakistanist pärit hindudele, sikhidele, budistidele, džainidele, parsidele või kristlastele, samadest maadest Indiasse saabunud moslemitele aga see õigus valitseva India Rahvapartei (Bharatiya Janata Partei – BJP) plaanide kohaselt ei laiene.

Peaminister Modi poliitilised vastased on seisukohal, et kava anda India pass mitte moslemitest põgenikele on kantud BJP soovist edendada riigis hindunatsionalismi.

India siseminister Amit Shah on kaitsnud valitsuse ettepanekut väitega, et moslemeid ei ähvarda Afganistanis, Pakistanis või Bangladeshis tagakiusamine, mistõttu nad ei kvalifitseeru India kodakondsusele.

«Kui keegi tuleb siia elatist teenima või meie õigust ja korda häirima, on tegu sissetungijatega,» väitis Shah läinud kuul antud teleintervjuus.

«See on täiesti põhiseaduse vastane. Eelnõu peamine eesmärk on tegelikult võtta sihikule moslemid, kes on Indiasse emigreerunud,» leidis aga Delhis tegutseva inimõigusühenduse Rights and Risks Analysis Group juht Suhas Chakma. «See on lõhestav poliitika.»

Seadusemuudatus kasvatab suure tõenäosusega veelgi ebakindlust ja hirmu India moslemitest vähemuse seas.

Riigi kirdeosas asuvas Assami osariigis ähvardab juba 1,9 miljonit inimest, kellest suurem osa on moslemid, oht kaotada India kodakondsus, sest Modi valitsus püüab viia sisse kodanike riiklikku registrit, et tuvastada ebaseaduslikke sisserändajaid. Üheski teises India osariigis sarnast kodanike registrit ei eksisteeri.

Alates 2015. aastast on kõigil Assami elanikel olnud kohustus esitada kodakondsuse saamiseks dokumendid, mis tõestavad, et nad ise või nende sugulased on elanud osariigis enne 24. märtsi 1971 ehk päev enne Bangladeshi vabadussõja algust.

Paljud Assami bengali kogukonna liikmed on piirkonnas elanud aastakümneid, pärast seda kui ületasid piiri Bangladeshi sõja ajal, osad on piirkonda kolinud aga juba enne India iseseisvumist 1947. aastal.