Kümned Hongkongi protestijad pääsesid piiramisrõngast

Protestijad on olnud kaks päeva polütehnilise ülikooli linnakus sisse piiratud, politsei on ähvardanud nende väljaajamiseks kasutada surmavat jõudu.

Samal ajal kui protestijad köite abil pagesid, liikusid ülikoolilinnaku poole tuhanded hongkonglased, et piiramisrõngast välja murda. Politseiga kakeldi ka lähedalasuvas Kowloonis.

Piirkond on kuulutatud mässutsooniks. Mässusüüdistus võib kaasa tuua kuni kümneaastase vangistuse. Cheuk rõhutas, et politsei on valmis kasutama lahingmoona, kui neid surmavate relvadega rünnatakse.