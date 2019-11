Ukraina ekspresident on võimu kuritarvitamise uurimises tunnistaja

«Dokumendis on juttu kahtlustusest, et Ukraina viies president pani toime kriminaalkuritegusid, mis nähakse ette Ukraina kriminaalkoodeksi III osa 109. paragrahvis (põhiseadusliku korra muutmiseks või vägivaldseks kukutamiseks või riigivõimu haaramiseks suunatud teod) ja II osa paragrahvis 364 (võimu või ametiseisundi kuritarvitamine),» seisis esmaspäeval avalikustatud uurimisbüroo teates.

Seal märgitakse, et büroo uurijad saatsid prokuratuurile ülemraadale saadetava esildise mustandi, et saada nõusolek eelmise presidendi kriminaalvastutusele võtmiseks, sest too on ülemraada saadikuna puutumatu.