Ühendriikides astus kohtu ette kaheksa inimest tapnud usbekk

Saipov märkis kohtus, et teda süüdistatakse kaheksa inimese tapmises, kui tuhanded moslemid surevad samal ajal kõikjal maailmas.

Saipov kolis seadusi järgides Usbekistanist Ühendriikidesse 2010. aastal ja elas Ohios ja Floridas. Hiljem ühines ta oma perekonnaga New Jerseys asuvas Pattersonis.

USA president Donald Trump on oma avaldustes nimetanud Saipovit muu hulgas äärmusrühmituse sõduriks. Trump on ühtlasi avaldanud arvamust, et Saipov tuleks hukata.