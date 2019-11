Salapärane Robin Hood maksab Istanbulis vaeste arveid

«Mees ütles mulle, et ta oli tulnud kohale selleks, et tasuda nende võlgu, kes ei suuda seda ise teha,» rääkis samuti Tuzlas poodi pidav Tuncay Yaşar.

«Ma olen siin olnud 30 aastat ja see on esimene kord, kus ma olen niisuguse teoga kokku puutunud. Mu kliendid olid väga õnnelikud ja tahtsid teda näha, aga ma ei tea, kes ta on. Ta ei öelnud oma nime ning lausus vaid, et teeb seda teenimaks ära jumala õnnistust.»