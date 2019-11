Amazonase vihmametsa kadumine on kümnendi ulatuslikem

Tänavu juulile eelnenud 12 kuuga langetati 9762 ruutkilomeetrit vihmametsa, teatas Brasiilia riiklik kosmoseuuringute instituut toetudes satelliitidega kogutud andmetele. Võrreldes eelmise 12 kuu pikkuse perioodiga on seda 29,5 protsenti rohkem ning tegu on suurima põlismetsa kaoga alates 2008. aastast.

Sisuliselt tähendab see, et iga minutiga kaob Brasiilias umbes kahe jalgpalliväljaku jagu metsa.

Brasiilia keskkonnaühendusi koondava võrgustiku Kliima Vaatluskeskuse teatel on metsa langetamise järsk kasv Bolsonaro poliitika otsene tulemus, sest president on asunud lammutama keskkonnaministeeriumi võimekust probleemiga tegeleda.

Kliima Vaatluskeskus rõhutas, et aastase raadamise kasv on ajaloos olnud kiirem vaid kahel korral – 1995. ja 1998. aastal – ning eeldada võib, et kasv jätkub ka edaspidi.

«[Metsa raadamise ulatus] on kaugel sellest, mida me tahtsime, aga see on ka kaugel numbritest, millest on räägitud,» kommenteeris värskeid andmeid Brasiilia keskkonnaminister Ricardo Sales.