Leedu: Venemaa oli luurajate vahetamisest eriliselt huvitatud

Teisipäevases raadiousutluses rõhutas kindralleitnant Vytautas Jonas Žukas, et üks Leedus süüdimõistetutest, Nikolai Filiptšenko, oli Vene julgeolekuameti FSB koosseisuline töötaja ja alampolkovnik.

«Venemaa ei tahtnud algul vahetada kaht kolme vastu, kuid mõtles seejärel ümber, sest oli huvitatud oma kõrgetasemelise luuraja tagasisaamisest,» lisas Žukas. «Arvan, et ka Venemaa oli nende läbirääkimiste edust väga huvitatud.»

Kindral rõhutas, et kaks leedulast võeti kinni ja mõisteti luuramise eest süüdi pärast seda, kui Vene luurajad Leedus tabati.

«Kui me ei oleks seda vahistamist läbi viinud, oleks nad ilmselt neid kauem jälginud. Kuid nad vajasid vahetamiseks inimesi, seetõttu oli reaktsioon sedavõrd karm ja neile anti pikad karistused: 14 ja 12 aastat. See on väga pikk karistus, ma ei pea seda kohaseks,» rõhutas Žukas.