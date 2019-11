Puhastus kuningakojas: kuhu kadus Saudi inimõiguslasest printsess?

Printsessile lähedane allikas kinnitas Deutsche Wellele, et kuigi perekond on olnud Basmah bint Saudiga läinud kuudel ühenduses, ei saa naine avalikult endaga juhtunust rääkida, sest tema suhtluskanaleid jälgitakse.

Printsess Basmah on pikka aega seisnud Saudi Araabia põhiseaduse muutmise eest ning tegelnud humanitaarprobleemidele tähelepanu juhtimisega oma kodumaal ja kogu Araabia poolsaarel.

Saudi Araabia kuningakoja kriitilisemad hääled on läinud konflikti kroonprints Mohammed bin Salmaniga, keda seostatakse lisaks ajakirjanik Jamal Khashoggi mõrvale ka poliitiliste vastaste kadumise, vangistamise ja hirmutamisega.

Printsess Basmah' kadumist Saudi võimud kommenteerida ei soovinud.

Saudi Araabia kroonprints kroonprints Mohammed bin Salman. FOTO: © POOL New / Reuters / Scanpix

Väidetavalt peeti printsess Basmah koos tütrega kinni, kuna tema ravireisi peeti ettekäändeks Saudi Araabiast põgenemiseks.

Deutsche Welle on näinud dokumente, mille alusel sai printsess loa lennata mullu 18. detsembril Jeddah’st koos tütrega välja, et saada Šveitsis vältimatut ravi, nagu oli määranud tema arst. USA jurist Leonard Bennett, kes reisi korraldas, väidab, et lennukit ei lubatud lahkuda.

Advokaadi sõnul kadus kaks kuud hiljem printsessiga igasugune kontakt ja keegi ei teadnud, mis temast on saanud. Mõne aja pärast sai Bennet naisega küll telefoni teel ühendust, kuid juristi sõnul jääb igati mulje, et teda hoitakse vangistuses.

Kroonprints peab teadma

«Nad on korraldanud uurimise, et selgitada välja, kas süüdistused [põgenemiskatses] olid tõesed ning nüüd on nad selle lõpetanud, kuid ometi pole seni mingeid vastuseid,» rääkis printsess Basmah’le lähedane allikas. «On tõestatud, et tegu oli valeinfoga, aga me ikkagi ei tea, miks teda hoitakse vahi all.»

Allikas eitas samas, et printsessi peetakse kinni poliitilistel põhjustel või kuningapere valitsevate liikmete käsul.

Printsess Basmah' sõber ja kolleeg oli siiski eri meelt ning oletab, et valitsejad peavad teadma, kus naine on: «Paar allikat ütlevad, et nende arvates number üks (Mohammed bin Salman – toim) ei tea seda, aga ma pole nõus – ta teab. Nii et me tahame teada, mis on tema seisukoht. Miks on printsess vahistatud?»

Varem Twitteris aktiivselt postitanud printsess Basmah' ametlik konto on vaikinud alates veebruari lõpust, kui mitte arvestada suve jooksul sinna ilmunud ususõnumeid, mille postitasid allikate väitel printsessi kaastöötajad.

Kritiseeris absoluutset monarhiat

Printsess Bashmah hakkas Saudi Araabia ajakirjanduses artikleid avaldama 2006. aastal ning on kerkinud ärinaiseks ja reformide eestkõnelejaks – selline tegevus on varemgi riigijuhte ärritanud.

Pärast lahutust kolis ta 2010. aastal Londonisse, kus kõneles avalikel üritustel korruptsioonist, humanitaarprobleemidest ja ebavõrdusest Araabia maades. Samuti toetas ta põhiseadusereformi Saudi Araabias ning soovis kärpida usupolitsei võimu ja sätestada seadustega naiste õigused.

2012. aastal rääkis printsess BBC-le, et tal on kahju, et Saudi Araabia pole liikunud konstitutsioonilise monarhia poole, nagu soovis tema isa kuningas Saud. Mullu jaanuaris kutsus ta BBC Araabia kanalis Saudi Araabiat üles lõpetama sõda Jeemenis.