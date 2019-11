Soome kahtlustab inimsmugeldajaid rändekanali loomise katses

Arvatav plaan ilmnes, kui Soome piirivalve patrull nabis Lappeenrantas Ylämaa piirkonnas kinni kaks iraanlast. Kahtlustati, et nad tulid 2. juunil seadusvastaselt riiki üle Soome-Vene piiri. Hiljem samal päeval teatas Vene piirivalve, et pidas kinni kolmanda iraanlase, kes piirist üle ei jõudnud.

Piirivalve kahtlustab, et loodud võrgustikku plaaniti kasutada ka tulevikus. Eeluurimise käigus ei selgunud, kui palju piiriületajatelt smugeldamise eest raha küsiti, kuid Mihli arvates ulatus summa tuhandetesse eurodesse.

Mihli sõnul on seadusvastase piiriületusega vahele jäänud inimeste seas suurim grupp just iraanlased. Vene piirivalve on tänavu juba takistanud umbes 90 iraanlase piiriületuse, lisas ta.