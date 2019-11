Moskva kohus jättis spioneerimises süüdistatava ameeriklase trellide taha

Whelanil endal tänasel kohtuistungil viibida ei lubatud ning ta osales asja arutamisel video vahendusel Lefortovo vanglast. Ameeriklase kaitsjate sõnul olid nad taotlenud võimalust mehel istungil viibida, kuid kohtunik jäi seisukohale, et parem on teda mitte transportida, viidates Whelani songast tulenevatele terviseprobleemidele.

Lisaks USA kodakondsusele veel ka Kanada, Iiri ja Ühendkuningriigi passi omav 49-aastane Whelan on süüdistanud vangivalvureid enda väärkohtlemises ning kurtnud kehvade elamistingimuste üle. Tema kaitsja väitel vajab mees ka operatsiooni.

Ameerika Ühendriikide saatkond Moskvas teatas 1. juulil, et nende taotlus Whelanile sõltumatu arstliku läbivaatuse korraldamiseks lükati tagasi ning mehe tervislik seisund on vanglas halvenenud, kirjutas Raadio Vaba Euroopa oma veebilehel.

Ajakirjanikel polnud võimalik tänasel kohtuistungil Whelani seisukohti kuulda, sest nende ruumis viibimise ajaks lülitati videoülekandel hääl välja, takistades ameeriklast tegemast pressile avaldust, nagu ta on varasematel kordadel kohtus teinud, vahendas CBS News.

Whelani kaitsemeeskond kinnitas, et esitab tema jätkuva kinnipidamise osas uue apellatsiooni.

Ameeriklane süüdistab FSBd lõksu seadmises

Ameeriklase lähedaste sõnul oli ta sõitnud Venemaale selleks, et osaleda pulmas.

Mees ise kinnitab, et Venemaa föderaalne julgeolekuteenistus (FSB) seadis talle lõksu ning on uurimist tema suhtes nimetanud korduvalt poliitiliselt motiveerituks.

Vene ajaleht Kommersant kirjutas, et nädalavahetusel lekkis neile uut infot seoses Whelanile esitatud süüdistusega. Ajalehe väitel oli ameeriklane FSB vaateväljas juba 2007. aastast saadik, kui ta veel USA sõjaväes teenides külastas esimest korda Venemaad.

«Me arvame, et see oli tema tuttava provokatsioon,» lausus Whelani kaitsja Vladimir Žerebenkov. «Ükski küsitletud tunnistajatest pole öelnud, et Paul püüdis teda värvata.»