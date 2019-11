Vietnami krevetid jõuavad meie toidulauale lapstööjõu ja röövpüügiga

Lapstööjõu kasutamise avastasid Tai võimud, kes pidasid Vietnami alused kinni oma vetes, tuhandete kilomeetrite kaugusel laste kodust.

Keskkonnaühenduse raport tõi lisaks välja, et Vietnami alustel on sageli dokumentatsioon puudulik, mistõttu pole võimalik teha kindlaks nende lastiks olevate mereandide päritolu.

Vietnam on maailma suuruselt neljas mereandide eksportija ning riigil on üks maailma kiiremini kasvavaid kalalaevastikke.

Riik ekspordib mereande, eelkõige krevette 170 riiki ning 2017. aastal müüs Vietnam 8,5 miljardi dollari (7,7 miljardi euro) väärtuses kala ja molluskeid. Riigi peamiseks turuks on Euroopa Liit ning sellele järgnevad Ameerika Ühendriigid. Tänavu loodab Vietnam müüa mereande välismaale 10,5 miljardi dollari (9,5 miljardi euro) eest.

Inimesed laadimas kalakaste Nha Trangis Vietnamis. FOTO: Kham/Reuters/Scanpix

Environmental Justice Foundation (EJF) direktori Steve Trenti sõnul on tema ühenduse liikmed käinud Tai lahel koos Tai politseiga patrullimas ning näinud probleemi ulatust.

«Mitte iga laeva pardal pole lapsi, aga me kuuleme meeskondadelt ikka ja jälle sama: «Me ei peaks olema siin, aga kodus pole kala.» Vietnamis oleme näinud pardal lapsi ja oleme leidnud neid kalastamast piirkondadest, kus nad ei peaks olema. Vietnamis on 180 000 kalalaeva. See pole jätkusuutlik,» selgitas Trent.

EJFi kontrollitud 41 laeval töötas kokku 12 last, nendest paljud meeskonnaliikmete sugulased. Üks laeval kokana töötanud poiss ütles, et talle oli töö eest lubatud väikest tasu, kui nad lõpuks koju tagasi jõuavad.

Vietnami seaduste kohaselt on igasugune lapstööjõud kaldast kaugemal kalastavatel laevadel keelatud.

Trenti sõnul pole EJFil võimalik tõestada, kas lapstööjõudu kasutades püütud saak jõuab ka eurooplaste toidulauale, sest ebaseaduslikke mereande pole legaalselt püütutest Vietnamis kuidagi võimalik eristada.

EJFi vestlused kalalaevade meeskonnaliikmetega viitavad sellele, et alused püüvad saaki ebaseaduslikult, kuna Vietnami kalavarud on otsakorral ning püügilaevade arv on kontrollimatult kasvanud.

Enam kui 200 kalalaeva kaptenit rääkisid keskkonnaühendusele, et laevade omanikud on neid innustanud püüdma saaki naaberriikide vetes. Kolmandik neist selgitas, et nad püüavad saaki ebaseaduslikult, kuna Vietnami vetes napib merikurke, kala ja kalmaari.