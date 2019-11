Türkmenistanis etendati 18-aastase keelu järel taas välismaine ooper

Ašgabati riiklik teater oli rahvast tulvil, et näha 19. sajandi Itaalia helilooja Ruggero Leoncavallo kuulsat ooperit «Pagliacci» («Klounid») osana «rahvusvahelisest kultuurifestivalist».

Türkmenistani-Itaalia ühisprojekti juht Daniele de Plano ütles AFP-le antud intervjuus, et Pagliaccit näidati osana kahe riigi kultuurivahetusprogrammist.

«Ma tõesti loodan, et see on uue tee algus suhete tihendamisel Türkmenistani ja ooperi, eriti Itaalia ooperi vahel,» sõnas ta.