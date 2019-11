Kasvav kuumus ja tuul ähvardavad muuta Austraalia maastikutulekahjud senisest veelgi ulatuslikumaks ning kolmele osariigile on antud hoiatus, et oodata on põlenguperioodi rängimat olukorda.

Lõuna-Austraalia osariigis on temperatuur kohati küündinud 45 kraadini ning tuule kiiruseks on mõõdetud kuni 90 kilomeetrit tunnis.

Tasmaanias on hoiatatud, et juhul kui peaks puhkema põleng, oleks seda äärmiselt raske kontrollida. Uus-Lõuna-Walesis ja Queenslandis on ametnikud aga öelnud, et ilmastikutingimused võivad muuta põlenguid võimsamaks.