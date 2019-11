Stoltenberg: NATO ei luba Krimmi stsenaariumi kordamist oma liikmesriikides

«Me paigutasime lahinguüksused oma piiridele selleks, et näidata selgelt, igasuguse kahtluse või valesti arusaamise vältimiseks: me ei luba ealeski, et mõnes NATO riigis korduks Krimmi sündmused. Kui mõnda NATO riiki rünnatakse, vastab kogu NATO,» ütles ta.

«Tahaksin pöörata NATO tuleviku suhtes skeptiliste isikute, näiteks Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni tähelepanu sellele, et NATO näitab üles paindlikkust ja eluvõimelisust, see on meie julgeoleku jaoks tähtis. EL on tähtis, kuid ei suuda Euroopat kaitsta,» märkis Stoltenberg.