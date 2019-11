Malmö jõugud sunnivad toidupoode narkootikume vahendama

Osasid poode on kasutatud narkootikumide peidukohana, et kurjategijatel poleks endal aineid kaasas, kui politsei peaks neid kontrollima.

«Mõnes kohas Malmös toimub meil narkoäri rohkem või vähem avalikult. Need inimesed ei taha narkootikumidega vahele jääda, nii et juhtub, et nad lähevad poodi sisse ja peidavad narkootikumid sinna, kuni me lahkume sealt kandist,» selgitas af Forselles.