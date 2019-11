Läti koolis nakatus kõhuviirusesse 61 last

«Toidult ja pindadelt võetud proove analüüsitakse, aga me pole veel vastuseid saanud. Nädalavahetusel viidi läbi desinfitseerimine ja vanemaid on teavitatud sellest, kuidas haiguse puhul käituda,» ütles direktori asetäitja Inese Raiskuma.

Direktor Ilze Vergina ütles, et lapsed võivad kooli naasta pärast seda, kui on saanud arstilt tõendi selle kohta, et on tervenenud. Kokku õpib samas hoones 314 õpilast. Koolile on toitlustusteenust pikalt pakkunud ettevõte Draugs-SD ning Vergina sõnul pole kunagi varem esinenud toiduohutusega seotud reeglite rikkumist.