Mongoolia valitsuse pakutav söebrikett lämmatab inimesi une pealt

29-aastase naise vanemad kasutasid tol ööl oma kodu kütmiseks esimest korda suitsuvaba briketti: küttematerjali, mida innustab kasutama Mongoolia valitsus ning mis on tehtud riigi lõunaosa Gobi piirkonna koksisöest ja pestud söetolmust. Sama briketti on aga seostatud surmade ning tervusekahjustustega.

Alates sellest, kui inimesed hakkasid briketti oktoobris kasutama, on surnud lisaks Gerelile veel seitse inimest – peamiselt lapsed, rasedad naised ning eakad inimesed. Ligi tuhat inimest on Ulaanbaatari slummipiirkondadest toimetatud haiglasse, mis on tekitanud kahtluse, et küttematerjal võib põhjustada vingugaasimürgitust.