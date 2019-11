Soome koolid tühistavad aseõigusombudsmani suuniste tõttu ekskursioone

Otsus mõjutab suurt osa Soome koole. Näiteks Lappenrannas asuva Kimpisen kooli õpilased on iga aasta saanud valida, kuidas nad veedavad kooli spordipäeva. Valdav osa õpilastest on jäänud koolis peetavale spordipäevale, kuid osa on läinud kooli poolt korraldatavale väljasõidule Tahko suusakeskusesse.

«Aastas on umbes 150-170 õpilast läinud väljasõidule,» sõnas Kimpisen kooli abidirektor Santtu Peltomaa. Väljasõit suusakeskusesse maksab põhikooli õpilastele umbes 40-45 eurot, mis sisaldab transporti ja suusalifti piletit. Lisaks sellele tuleb oma raha eest rentida suusa- või lumelauavarustus. Raha väljasõidu jaoks on kogutud vanematelt.

Sel aastal peab kool väljasõidu plaane aga muutma ning väljasõit suusakeskusesse võib jääda koguni ära. See on tingitud aseõigusombudsmani oktoobris avaldatud suunistest, mille alusel peab põhiharidus olema tasuta. Näiteks ei saa koolid küsida raha väljasõitude korraldamiseks, vaid raha peab selle jaoks tulema koolilt endalt.

Soome õpetajate ametiühingul (Opetusalan ammatijärjestö – OAJ) ei ole täpseid andmeid sellest, kui palju tasulisi väljasõite või teemapäevi põhikoolides korraldatakse. OAJ koolitusjuhi Nina Lahtineni sõnul on sellised üritused tavapärased.

«On lähtutud, et kui on olemas tasuta võimalus, ei ole tasulise väljasõidu pakkumine seadusevastane,» sõnas Lahtinen. Tema sõnul on väljasõidud rikastanud õppimiskeskkonda, kuna õpilased on pääsenud näiteks muuseumidesse ja teatritesse.

«Sellised suunised toovad kindlasti muutusi. Loodetavasti ka nendes omavalitsustes, kus on kehvem majanduslik olukord, leitakse jätkuvalt lahendusi väljasõitude korraldamiseks,» ütles Lahtinen.

Koolide juhtkonnad plaanivad üle vaadata väljasõitude ja ürituse korraldamise. «Me peame mingisuguse ajalisa võtma, kuna me ei saa tegutseda seadusevastaselt,» sõnas Peltomaa.

Seitsmendas klassis käivad Tuuli Viuhko ja Aino-Elina Kitinoja ei ole kunagi käinud kooli poolt korraldataval väljasõidul suusakeskusesse. «See on päris ebavõrdne, kui kõigil ei ole võimalust selle eest maksta,» oli Kitinoja arvamusel. Viuhkot teeb ekskursioonide ärajäämine kurvaks, kuna ta oleks soovinud sel aastal väljasõidul osaleda.

Aseõigusombudsmani otsus on abidirektor Santtu Peltomaa hinnangul kahjulik. Tema sõnul on see, et põhikooliõpe on tasuta, põhiseaduses ära mainitud ning kõigile selge.

«Põhikooliseaduses on minu arust täpsustatud, et tasuta õpe puudutab õpimaterjale ja töövahendeid. Tegemist on üksikute ürituste ja päevadega, kus kool soovib pakkuda võimalust kogeda midagi sellist, mida muidu koos perega ei pääseks kogema.»

Peltoneni sõnul oleks üks variant see, et kool maksaks mõnele õpilasele väljasõidu kinni. Lappenranna haridusjuht Anu Liljeström seda aga ei soovita, kuna see oleks samamoodi ebavõrdne.

«On täiesti selge, et Kimpisen kooli poolt korraldatav väljasõit suusakeskusesse ei või aseõigusombudsmani suuniste põhjal jätkuda nii, et raha selle jaoks kogutaks õpilastelt.» Ainuke variant oleks Liljeströmi hinnangul see, et õpilased koguvad ise raha ning see antakse mingile teatud klassile.

Liljeström ei oska õelda, kas muudes Lappenranna koolides oleks vanematelt nõutud raha kooli poolt korraldavate ürituste jaoks. Ta on saatnud koolidele e-kirjad, milles ta tuletab meelde, et põhiharidus on tasuta.