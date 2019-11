Advokaat soovitab prints Andrew`l USA võimudega koostööd teha

Epsteini ohvreid esindav Gloria Allred taunis prints Andrew lubadust aidata uurijaid süüdimõistetud pedofiiliga seotud juurdlustes siis, «kui seda on vaja». Allred kutsus printsi pöörduma viivitamatult ja tingimusteta USA võimude poole.

Allred märkis, et kuigi tal on hea meel, et Andrew on valmis koostööks, ei ole advokaadi sõnul Yorki hertsogi avalduse sisu üheselt mõistetav.

«Kas ta vihjab, et ootab tunnistuste andmiseks juriidilist kutset või on ta valmis rääkima võimudega ka ilma seadusliku kohustuseta?» küsis Allred. «Minu kliendid, kes on Jeffrey Epsteini ohvrid, on rääkinud korrakaitsega ilma, et neilt oleks seda nõutud.»

Allred on esindanud naisohvreid ka USA presidendi Donald Trumpiga, produtsent Harvey Weinsteiniga, näitleja Bill Cosbyga ja laulja R Kellyga seotud juhtumites.

Yorki hertsog teatas eile, et loobub seoses Epsteini ümber puhkenud seksiskandaaliga kuninglikest kohustustest. Prints Andrew sõnul on tema seostamine Epsteiniga põhjustanud Briti kuninglikus perekonnas «tõsise häire».

Suhted tänavu augustis New Yorgi vanglas end üles poonud Epsteiniga on printsile kriitikat toonud aastaid. Vahi all ootas Epstein kohtuprotsessi, kus teda muuseas süüdistati alaealiste kupeldamises, mõnel ohvril vanust vaid 14 aastat.

2008. aastal võttis Epstein omaks alla 18-aastaselt tüdrukult seksi ostmise ja istus selle eest 13 kuud vanglas. Andrew hoidis temaga sidet ka pärast seda.

Prints Andrew ütles, et on valmis vajaduse korral aitama igat asjakohast õiguskaitseorganit nende uurimises.

Küsimusele, mis juhtub siis, kui Andrew ei paku end vabatahtlikult tunnistusi andma, vastas Allred, et on kaks võimalikku varianti: «Üks on kriminaaluurimise algatamine, et näha, kas süüdistused tuleks esitada kellegile, kes on ehk teadlikult teinud koostööd Epsteiniga alaealiste tüdrukute värbamiseks ja kupeldamiseks.»

Teine variant on tsiviilhagi esitamine, mida tegi eelmisel nädalal Allredi klient Jane Doe, kes väitis, et Epstein väärkohtles teda seksuaalselt.

Doe ei ole süüdistanud Yorki hertsogi väärtegudes, kuid on kutsunud teda üles täiendavat informatsiooni esitama.