Meedia: Vene palgasõdurid filmisid süürlase tükeldamist ja põletamist

«Lase käia, lõika teda tugevamalt! Murra ta selgroog! Kasuta kühvlit!» on kuulda videos meeste sõnu, samal ajal kui üks võitlejatest lõigub elumärkideta mehe surnukeha. «Hoidke jalad alles, me poome ta jalgupidi,» juhendatakse meest.

«Peida oma nägu... Unusta ära, see video ei ilmu kuskil,» on kuulda vägivalda filmivat meest teistele ütlemas.

Novaja Gazeta sõnul leiti näotuvastustehnoloogia abil, et ühe piinaja nimi on Stanislav D. Tema identiteeti kontrolliti passikoopia ja Wagneri andmelehe abil. Väljaande sõnul ei avalikusta nad palgasõduri perekonnanime, et kaitsta tema perekonda.

Novaja Gazeta lisas, et on võtnud ühendust mehe abikaasa ja sõpradega, kes on keeldunud küsimustele vastamast või väidavad, et ei tunne teda.